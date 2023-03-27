Alınan bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi.

Sakarya Caddesi üzerinde iki grup arasında köpek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yakınlarında karışmasıyla kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kavga sonlandırıldı. Kavgada yaralanan 3 kişi ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekipleri tarafından kavgaya karıştığı belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gündüz çıkan kavga, akşam alevlendi

Olayın ardından akşam kavgaya karışanların yakınların ellerinde sopa, kürek, kazma ile toplanmasıyla ile cadde üzerinde beklemeye başladılar. Toplanan 100 kişilik grubu görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen Özel Hareket polislerinde katıldığı çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Grubun geçişine izin verilmezken olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, kalabalık ile konuştu. Ergüder, konuşmasının ardından toplanan kalabalık dağıldı.



Kaynak : PHA