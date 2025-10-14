Adıyaman'da nar hasadı, Gençlik Merkezi'ne bağlı gönüllü gençlerin Samsat Baraj Gölü kıyısında yapılan doğa yürüyüşü ve çevre temizliği ile başladı. Samsat ilçesine bağlı Görtarla köyünde bulunan 'Saklı Bahçe'de nar hasadına başlayan 40 gönüllü genç, hem üretim süreçlerine dâhil oldu hem de doğa ve tarım bilinci kazandı.

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Gönüllü Hasat Etkinliği' projesi, gençlerin tarıma olan ilgisini artırmak ve gönüllülük bilincini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Nar hasadı etkinliğinde Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, Samsat Kaymakamı Hasan İnanç Gökçayır, Samsat İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nevzat Kılınç, okul müdürleri, öğrenciler ve basın mensupları yer aldı.

Hasat etkinliğine katılan ve gençlerle birlikte nar toplayan Adıyaman Valisi Osman Varol şu ifadeleri kullandı:

'Bugün Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün çevre timinde yer alan gönüllü gençlerimizle birlikte bu güzel ürünün hasadını yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi üretimin içinde görmek, bizi umutlandırıyor. Tarıma ilgiyi artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla gençlerimizi üretimin bir parçası yapmalıyız. Samsat ilçemize bağlı Göltarla Köyü'nde başlayan nar hasadı, bölge üreticileri için bereketli bir sezonun habercisi oldu. Üreticilerimizin emekleriyle yetişen narlar, hem iç pazarda hem de ihracatta Adıyaman'ın tarımsal çeşitliliğine önemli bir katkı sağlıyor. Samsat ilçemizin verimli topraklarında yetişen narlarımızın ve hasadın tüm üreticilerimize hayırlı, bol ve bereketli kazançlar getirmesini diliyoruz' dedi.

Etkinlik boyunca gençler, doğaya duyarlı olmanın, üretim süreçlerine katkı sağlamanın ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmenin önemine dair farkındalık kazandı.

Kaynak : PERRE