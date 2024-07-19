Olay, Adıyaman Bahçelievler Mahallesi 934 Sokak’ta meydana geldi. Bahçelievler Mahallesi 934 sokak içerisinde yer alan evinde yaşayan 41 yaşındaki Esma Biçer isimli kadın, evinde ölü bulundu. Komşuları Esma Biçer’den uzun süre haber alamayınca olayı polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından şahsın cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan ilk incelemelere göre, Esma Biçer’in ölüm nedeni henüz belirlenemedi. Şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere cenaze aracı ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Biçer’in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı

Kaynak : PHA