İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi tarafından tespit edilen şüphelilere, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından iki farklı adreste operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında dijital materyaller ve 32 adet 5,56 kalibrelik fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma genişletilerek devam ediyor.

Operasyon, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY terör örgütüne karşı yürüttüğü kapsamlı soruşturmanın bir parçası olarak gerçekleştirildi. İstihbarat ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda tespit edilen kamu görevlilerinin, terör örgütüyle aktif bağlantıda oldukları bilgisi alındı. Bu kapsamda harekete geçen Terörle Mücadele ekipleri, sabah erken saatlerde iki farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

"Ele Geçirilen Deliller"

Operasyon sırasında adreslerde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyaller ve 32 adet 5,56 kalibrelik fişek ele geçirildi. Bu materyaller ve deliller, soruşturmanın daha da derinleştirilmesi ve örgütle olan bağlantıların açığa çıkarılması için incelemeye alındı.

"Şüphelilerin Gözaltı Süreci"

Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyete götürülerek sorguya alındı. Şüphelilerin sorgu süreci devam ederken, elde edilen deliller doğrultusunda operasyonun genişleyebileceği ve örgütle bağlantılı diğer şahısların da tespit edilebileceği bildirildi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, bu soruşturmanın tüm detaylarının titizlikle incelendiğini ve FETÖ/PDY’ye yönelik mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

"Soruşturma Sürüyor"

Soruşturmanın genişletilerek devam edeceği ve elde edilen yeni bilgiler ışığında örgütle bağlantılı diğer kişilere yönelik yeni operasyonların da yapılabileceği belirtildi. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nün FETÖ/PDY’ye karşı yürüttüğü bu kapsamlı çalışmalarda, devletin içindeki terör bağlantılarının temizlenmesi hedefleniyor.

Kaynak : PHA