Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplere, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi doğrultusunda 'Genel Asayiş’ gerçekleştirildi.

Eş zamanlı olarak yapılan uygulamada 687 şahıs, 82 araç, 53 motosiklet, 4 park ve bahçe, 4 konteyner kentte denetleme yapılırken, ele geçirilen 1 ruhsatsız tabanca, 8 fişek, 1 kesici alet ve 16 lyrica ibareli sentetik ecza ilaçları muhafaza altına alındı.

Kaynak : PHA