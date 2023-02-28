Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi, hurda karşılığı yıkık ve acil yıkılacak yapıların yıkım, taşıma ve ayrıştırma işini ihaleye çıkardı.

İhale ilanı, valiliğin internet sitesinde de yayımlandı.

3 Mart'ta Adıyaman Valiliği Toplantı Salonu'nda yapılacak ihalenin yer tesliminde itibaren süresi 150 gün olarak belirlendi.

İşin tanımı olarak; Adıyaman'da meydana gelen depremden dolayı; yıkık durumdaki yapılardan günümüze kadar döküm alanına kamu eliyle götürülen ve kamu eliyle götürülecek olan molozların içinden hurda malzeme ayrıştırılmasının yanı sıra yıkık durumdaki yapılardan yerinde bulunanların, Belediye veya İdarece belirlenen hafriyat döküm alanlarına taşınması ve molozların içinden hurda ayrıştırılması ve acil yıkılacak yapıların, tekniğine göre yıkımı ile İlgili İdarece belirlenen hafriyat döküm alanlarına taşınması ve molozların içinden hurda ayrıştırılmasına belirlendi.

Açık artırmaya göre yapılacak işin muhammen bedeli KDV Hariç 65 milyon 315 bin 480 lira olarak açıklanırken, geçici teminat bedeli teklif edilen bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere 2 milyon lira olarak belirlendi.