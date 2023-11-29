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Adıyaman Valiliği toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Vali Osman Varol, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu ve DSİ Yöneticileri katıldı.

DSİ Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu ve DSİ Yöneticilerinin katılımıyla Adıyaman'daki kırsal alanda verimliliği ve istihdam olanaklarını artırarak, topraklarına can suyu olacak yapımı devam eden barajlar, sulama ve içme suyu projelerinin mevcut durumu ile DSİ’nin yatırım programına aldığı ve alacağı projelerle ilgili değerlendirmelerde bulundular.



Kaynak : PHA