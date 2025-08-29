Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü, trafik akışını olumsuz etkileyen hatalı park edilen araçlara hızlı müdahale edebilmek için drone destekli denetimlerini sürdürmeye devam ediyor.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Drone destekli denetimlerimizle, daha güvenli ve huzurlu trafik için çalışıyoruz. Şehrimizin en yoğun caddelerinde trafik sıkışıklığını önlemek ve akışı bozan hatalı parkları hızlı şekilde kaldırmak için drone destekli çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Yolların daha güvenli ve trafiğin huzurlu olabilmesi için çalışıyoruz. Trafik kurallarına uymak, bir tercih değil hepimizin ortak sorumluluğudur. Her kural, bir hayatı koruyor” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak : PHA