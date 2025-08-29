27 Ağustos’ta benzine yapılan 1,21 TL’lik zammın ardından, motorin fiyatlarına 30 Ağustos Cumartesi gününden itibaren 1 TL’yi aşan bir artış bekleniyor.İSTANBUL (İGFA) - Akaryakıt fiyatlarında artış devam ediyor.

27 Ağustos 2025 Çarşamba günü benzinin litre fiyatına 1,21 TL zam yapılmasının ardından, motorin fiyatlarında da yeni bir artış bekleniyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 29 Ağustos Cuma'yı 30 Ağustos Cumartesi'ye bağlayan gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 1 TL’yi aşan bir zam uygulanması öngörüldü.