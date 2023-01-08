Ülker Stadyumu'nda Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray’a 3-0 yenilmesinin ardında taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu.

Maçın bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Galatasaray’a 3-0’lık skorla mağlup olurken, meydanı dolduran Galatasaraylı taraftarlar Adıyaman’da büyük coşku yaşadı.

Galatasaray taraftarları kısa sürede Sümer Meydanına bir araya gelirken taraftarlar meşaleler yakarak Sarı-Kırmızı Şampiyon Galatasaray tezahüratlarıyla büyük coşku yaşadı.

Meydanda galibiyet sevinci yaşayan Galatasaray taraftarının yanında geçen Fenerbahçeli bir taraftar üzerindeki Fenerbahçe formasını çıkarıp salması sonrası bazı Galatasaray taraftarının saldırısına uğradı. Araya giren polis ekipleri tarafından kavga sonlandırılırken, taraftarlar daha sonra dağıldılar.

