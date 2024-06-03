DEM Parti Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Coşkun Hakkari Belediyesi'ne atanan kayyum ile ilgili yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bildiğiniz üzere bu sabah itibariyle Hakkari halkının iradesi kayyım darbesi ile gasp edilmiştir. Hakkari belediye eşbaşkanımız Mehmet Sıdık Akış gözaltına alınmış ve içişleri bakanlığı tarafından belediyeye hukuksuz bir şekilde kayyım atanmıştır.

Her seferinde halk iradesine yenilen iktidar yine en iyi bildiği yol olan irade gaspına, darbeciliğe başvurdu. 31 Mart seçimlerinde halkın büyük desteğiyle seçilen Belediye Başkanın, Cumhurbaşkanı tarafından atanmış İçişleri Bakanının kararıyla görevden alınarak yerine atanmış valinin getirilmesi, AKP’nin demokrasiye ve halk iradesine bakışının özetidir. Belediyelerin seçilmişler tarafından değil, kayyumlar tarafından yönetilmek istenmesine karşı en büyük tepki, 31 Mart 2024 seçimlerinde bizzat halk tarafından verilmiştir. Yerel seçimlerde yaşadığı büyük yenilgiye rağmen AKP’nin, seçilmiş belediye başkanını görevden alarak kayyum rejiminde ısrar etmesi sadece halk iradesine değil, halkın demokrasiye ve seçimlere olan inancına da darbe vurmaktadır. Sandıkta kaybedileni demokrasi dışı yollarla gasp etmeye çalışmak, bunu alışkanlık haline getirmek, bu sistemin siyasal ahlak düzeyini çarpıcı biçimde gözler önüne sürmektedir.

Geçtiğimiz dönemde yine antidemokratik biçimde atanan kayyumların yerel yönetimleri uğrattıkları zararın bilançosu ortadadır. Halkla hiçbir bağı olmayan, halka karşı hiçbir sorumluluk duygusu taşımayan kayyumlar sadece demokrasiye değil, zaten kırılgan bir nitelik taşıyan birey ile devlet ilişkisine ağır bir darbe indirmiştir.

İktidarın, kendi partisinden olmayan tüm yerel yönetimler üzerinde korku ve tehdit unsuru olmasını da hedeflediği bu yöntemi reddediyoruz. Yaşanan bu demokrasi ayıbından, halk iradesine vurulan bu darbeden derhal vazgeçilmelidir. Hukuk dışı yollarla, baskı ve zor yöntemleriyle muhalif siyasetçileri etkisizleştirme anlayışı terk edilmelidir. Demokratik sistemlerin en temel meşruiyet kaynağı olan sandığın itibarsızlaştırması çabalarından vazgeçilmelidir. Van’da denendi, halkın duvarına çarptı Hakkari’de yine, yeni bir darbe! Kayyum halkın iradesine el koymadır, demokrasi bilincini ve mücadelesini hep birlikte yükseltmeliyiz! Sandıkla gelen sandıkla gider!"

Kaynak : PHA