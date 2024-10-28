"Cumhuriyet Yürüyüşü" Adıyaman Sokaklarında

Kutlama etkinlikleri, 29 Ekim Pazar günü saat 18.30’da Mimar Sinan Parkı’nda başlayacak olan Cumhuriyet Yürüyüşü ile start alacak. Adıyaman halkı, Mimar Sinan Parkı’nda buluşarak Demokrasi Parkı’na kadar sürecek yürüyüşte bayraklar ve marşlarla Cumhuriyet coşkusunu yaşayacak. Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, tüm vatandaşların bu coşkuya ortak olması için etkinliğe davet edildiği belirtildi.

"Etkinliklerde Oğuz Aksaç’tan Konser Sürprizi"

Cumhuriyet Yürüyüşü’nün ardından Demokrasi Parkı’nda DJ performansı ve Adıyamanlı ünlü ses sanatçısı Oğuz Aksaç’ın vereceği konserle kutlamalar devam edecek. Etkinliklerde Adıyaman halkının Cumhuriyetin 101. yılını coşku içinde kutlaması bekleniyor.

"Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşu"

Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu’nun I. Dünya Savaşı sonrası dağılmasının ardından Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde verilen Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasının ile birlikte 29 Ekim 1923 tarihinde kuruldu. Bu tarihte Atatürk, Cumhuriyet’in ilan edildiğini duyurmuş, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesiyle Türkiye’yi modern ve demokratik bir devlet haline getirdi. Cumhuriyetin kuruluşu ile Türkiye, yönetim şekli olarak monarşiden Cumhuriyete geçerek bağımsız, laik ve çağdaş bir devlet yolunda ilerlemeye başladı. Cumhuriyet’in 101. yılında tüm yurtta olduğu gibi Adıyaman’da da bu değerler kutlanıyor ve yaşatılıyor.

Kaynak : PHA