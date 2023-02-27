Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Adıyaman ziyareti esnasında Hatay, Adıyaman, Diyarbakır ve Kahramanmaraş'ta yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.ADIYAMAN (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ilk günden bu yana deprem bölgesinde asrın felaketinin yaralarını sarmak için gündüz, gece mesai harcıyor.

Büyükşehir 300'e yakın araç gönderdiği depremin yıkıma uğrattığı 11 kentte 508 personelle altyapı inşası, barınma, hasar tespiti, geçici yaşam alanlarının kurulumu konusunda yoğun şekilde çalışıyor.

Çalışmaları bizzat sahada takip eden, gün içinde afet bölgesindeki şehirler arasında seyahat ederek ekiplerle görüşen Başkan Ekrem Yüce, Hatay İskenderun ve Adıyaman Altınşehir'de toplamda 650 konteynerlik iki konteyner kentin süratle bitirilmesi için çaba gösteriyor.

Adıyaman ziyareti gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la vatandaşla buluşma sırasında bir araya gelen Başkan Yüce, yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi.

Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'la da sahada bir araya gelen Başkan Yüce, Diyarbakır'da oluşturulan çocuk oyun alanı, Kahramanmaraş'ta SASKİ tarafından toplamda 75 mahallede yürütülen altyapı çalışmaları hakkında bilgiler verirken, Büyükşehir bünyesindeki uzmanların yapılar üzerinde yaptığı risk tespiti raporlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, faaliyetlere ilişkin görüştüğü Başkan Yüce'ye işlerin devamına dair talimatlar verdi. Erdoğan, depremzedeler için yeni yaşam alanlarının en hızlı şekilde kurulması ve bölgedeki ihtiyaçların süratle tamamlanması konusuna vurgu yaptı.