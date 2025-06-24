İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen program, 16–21 Haziran 2025 tarihleri arasında Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi toplantı salonunda düzenlendi.

Eğitim programı, ÇÖZGER raporlarının yoğun olarak verildiği kamu hastanelerinde görevli psikologların çocukların bilişsel becerilerini değerlendirmede kullandığı standart testlerin etkinliğini artırmayı hedeflenirken, bu amaçla, tanısal değerlendirmenin temel araçlarından biri olan Wechsler Intelligence Scale For Children - Fourth Edition (WISC-IV) testinin uygulanmasına yönelik kapsamlı bir eğitim verildi.

Programa, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yanı sıra Kahta, Besni ve Gölbaşı Devlet Hastanelerinden toplam 12 psikolog katıldı. Eğitim sürecinin ardından katılımcılara WISC-IV uygulama kitleri teslim edildi. Ayrıca yapılan değerlendirmeler sonucunda başarılı olan psikologlara sertifikaları takdim edildi.

Söz konusu eğitim ile kamu sağlık tesislerinde değerlendirme süreçlerinde standardizasyonun sağlanması ve uygulamaların yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kaynak : PHA