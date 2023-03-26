Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremden en çok ağır hasarın oluştuğu Adıyaman'da Kayalık Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binaya Adıyaman Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından ağır hasar verildi.

Aşırı yağışların ardından ağır hasarlı olan 4 katlı bina kimsenin olmadığı esnada büyük gürültüyle çöktü.

İhbarla olay yerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince güvenlik şeridi çekilerek vatandaşların uzaklaştırılması sağlandı. Çöken binanın altında kalan otomobil olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından çıkartıldı. AFAD ekipleri tarafından yapılan aramada binada kimsenin olmadığı anlaşılması üzerine çalışma sonlandırıldı.

Olayın ardından Adıyaman Valiliği tarafından hasarlı binalara girilmemesi konusunda uyarıda bulundu.



Kaynak : PHA