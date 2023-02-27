Ordu Büyükşehir Belediyesi depremzede çocuklar için seferber oldu. Ekipler Adıyaman’da çocukların yaşadıkları travmayı atlatmaları için şehrin farklı alanlarında aktivite alanları oluşturdu.ADIYAMAN (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan etkinlik alanını ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi. Bakan Karaismailoğlu, Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

AKTİVİTE ALANLARI KURULDU

Deprem mağduru çocukların iyileşme süreçlerine katkı sağlamak, çocukların moral bulması, normalleşme ve iyileşme sürecine katkı sağlamak için ekipler bölgede aktivite alanları oluşturdu.

Resim, boyama, sinema filmleri, zekâ oyunları ve çeşitli etkinlikler ile çocuklar depremin etkisinden uzaklaştırılmaya çalışılıyor.

BÜYÜKŞEHİR HER YERDE

Depremin ilk gününden itibaren tüm ekip ve ekipmanları ile deprem bölgelerine giden Ordu Büyükşehir Belediyesi; arama-kurtarma, yemek ve içme suyu ihtiyacı giderme, alt ve üst yapı çalışmalarına destek olma, gelen yardımları ulaştırma gibi büyük bir görev üstlenerek çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Saha çalışmalarında aktif rol alan Büyükşehir Belediyesi ekipleri bir yandan da deprem bölgesinde bulunan minik kalplerin hayatın olağan akışına hemen dâhil olabilmesi için seferber oluyor.