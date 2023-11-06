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Adıyaman Belediyesi öncülüğünde ve Adıyaman Çocuk Evi Derneğinin işbirliğiyle çocuklar için Sonbahar Çocuk Buluşması etkinliği düzenlendi.

Düzenlenen etkinlikte çocuklara ve ailelerine çiğ köfte ve patlamış mısır ikramı yapıldı. Sürpriz etkinlikler ve uçan balon gösteriminin yapıldığı etkinlikte çocuklara sürpriz hediyeler verilerek sokak oyunları oynatıldı.

Sonbahar Çocuk Buluşması etkinliğinde de çocukları yalnız bırakmayarak onlarla birlikte vakit geçiren Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, “Çocuklar bizim geleceğimizin teminatıdır, onların mutlu olduğunu görmek bizleri de çok mutlu ediyor. Çocuklarımız için bu tarz etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz.” ifadelerinde bulundu.



Kaynak : PHA