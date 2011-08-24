Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN’da, CHPnin 91’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle parti üyeleri Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

Parti binasında toplanan aralarında CHP İl Başkan yardımcısı Mehmet Ülgerin de bulunduğu çok sayıda partili Adıyaman Valiliği önünde gelerek Atatürk büstüne çelenk bıraktı. Anıt önünde saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyan CHPlilere konuşan İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ülger, "CHP düşünce özgürlüğünü özümsemiş bir partidir. Ülkemizin içinde bulunduğu bugün ki iktidardan ve iktidarın yarattığı kabustan bir an önce kurtulması gerektiğine inanıyoruz. Yenileşmeyi bilen değişimi yakalayan insanların özgürce düşünüp yaşadığı kültürlerini ve inançlarını özgürce yaşadığı insan haklarının ihlallerinin olmadığı sevgi,barış ve kardeşliğin yaşandığı çağdaş Türkiye için CHP iktidarına ihtiyaç vardır" dedi.



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