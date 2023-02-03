Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri ekipleri tarafından kentte farklı tarihlerde düzenlenen operasyon ve uygulamada 7 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 2 kuru sıkı tabanca, 125 fişek, 12 kesici delici alet, 1 çalıntı motosiklet, 1 tescilsiz motosiklet, 13 plakasız motosiklet, 13,65 gr Metamfetamin, 8,7 gr Sentetik kannobinoid, 21,05 gr esrar ve 66 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilenler polis ekipleri tarafından muhafaza altına alınırken gözaltına alınan 42 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.