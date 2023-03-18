Emir Sultan Camii’nde okunan Mevlid-i Şerife Adıyaman Vali Yardımcısı Vali Vekili Muhammet Tugay, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, jandarma ve emniyet personeli ile vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, müftülük görevlileri tarafından ilahiler seslendirildi. Mevlid-i Şerif programında eller semaya kaldırılarak vatanın ve milletin mukaddesatı uğruna Çanakkale’den bugüne kadar üzerinde yaşadığımız kutsal vatan topraklarını bizlere armağan eden tüm şehitler ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için dualar edildi.



Kaynak : PHA