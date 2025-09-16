Osmanlı Dönemi’nden bu yana şifa arayan insanlar tarafından ziyaret edilen Yel Baba Türbesi’nin uzun zamandır bakımsız bırakılması bölge halkını ve ziyaretçilerin derin bir üzüntü yaşamasına neden oluyor. Vatandaşlar, türbeye giden yolun değiştirilmesi ve mevcut yolun bozuk olması nedeniyle yardım bekliyor. Rivayete göre, Yel Baba H.628 yılında peygamberimiz zamanında doğmuş ve Ebu-Zer Gıfari ve Mahmut el-Ensari ile birlikte savaşarak şehit düşmüştür. Romatizmal ağrılara şifa olduğu düşünülen türbe, genellikle çarşamba ve cuma günleri hastalığı olanlar tarafından ziyaret ediliyor. Aynı zamanda burayı ziyaret eden hastalar, sandukanın baş tarafından toprak alıp çamur şekline getirerek ve vücudunun ağrıyan yerine sürerek iyileşeceğine inanır. Türbenin bakımsızlığı karşısında üzüntüsünü dile getiren bölge sakinlerinden Mehmet Yolun, “ Daha önce burada, çok sık adaklar adanır, kurbanlar kesilirdi. Türbeyi ziyaret eden kişi sayısı fazlaydı. Şimdi ise türbenin bakımsız bırakılması, türbeye giden yolun kapatılarak bozuk ve daha uzun bir yol üzerinden ulaşılmasıyla türbe kaderine terk edilmiş durumda. Türbenin düzeni ve temizliği için yetkilerden yardım bekliyoruz” dedi.

Kaynak : PHA