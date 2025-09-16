Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, kent merkezinde içme suyu altyapısına erişimi bulunmayan bölgelere yönelik önemli bir yatırımı hayata geçiriyor. Bu kapsamda, Örenli Mahallesi Gebeli Küme Evleri ile Alitaşı Mahallesi İmam-ı Azam Küme Evleri için yeni içme suyu hattı çalışmaları başlatıldı.

Hedef: ‘Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu’

Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla her iki mahallede de uzun süredir devam eden içme suyu sorununun kalıcı olarak çözülmesi hedefleniyor. Proje kapsamında İmam-ı Azam Küme Evleri’nde yaklaşık 500 metre uzunluğunda 110’luk polietilen hat, Gebeli Küme Evleri’nde ise 340 metre uzunluğunda 110’luk polietilen hat çekilmeye başlandı. Çalışma tamamlandığında İmam-ı Azam Küme Evleri’nde 30 hane, Gebeli Küme Evleri’nde ise 5 hane sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşacak.

“İçme suyu hizmeti, şehir geneline eşit şekilde ulaştırılacak”

Konuya ilişkin açıklama yapan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, içme suyu hizmetinin şehir genelinde eşit şekilde ulaştırılması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Başkan Tutdere, önceliklerinin hızlı ve kalıcı çözümler üretmek olduğunu vurgulayarak, “Merkez sınırları içerisinde olup bugüne kadar içme suyu hattına erişimi olmayan noktaları tek tek tespit ederek altyapı yatırımlarımıza dahil ediyoruz. Örenli ve Alitaşı mahallelerimizde başlattığımız hat döşeme çalışmaları da bu anlayışımızın bir parçasıdır. Belediye olarak önceliğimiz, vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarına hızlı ve kalıcı çözümler üretmektir. Halkımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” dedi.

