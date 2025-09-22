Murat KAYIŞ - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı haftalık tahmin raporuna göre Adıyaman’da bu hafta en yüksek sıcaklık 30 derece olacak. En düşük sıcaklık ise, 26 derece olacak.
Adıyaman’da bu hafta hava sıcaklıkları, geçtiğimiz haftalara göre düşük seviyelerde olacak. Ancak öğle saatlerinde sıcaklıklar en üst seviyeye çıkabilecek.
Adıyaman’da haftanın en sıcak günleri 30 derece ile Çarşamba ve Perşembe günü olurken, hafta boyunca herhangi bir yağış ise beklenmiyor.
