Alınan bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Malazgirt Mahallesi'nde meydana geldi.

Aralarında daha önce husumet olduğu öğrenilen iki grup cadde üzerinde karşılaştı. Bir süre tartışan iki grup daha sonra kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kavga sonlandırılırken yaralanan 4 şüpheli ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : PHA