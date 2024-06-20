Kurban Bayramı tatili süresince çarşı esnafının işletmelerini kapatması, vatandaşların kurban kesimleri ve bayram ziyaretleri nedeniyle Adıyaman çarşısı sessizliğe bürünmüştü. Bayramın dördüncü gününün bitimiyle birlikte, 20 Haziran Perşembe günü çarşı esnafı işletmelerini açarak satışlarına kaldıkları yerden devam etti. Esnaflar dükkanlarını açmasıyla birlikte vatandaşlar da çarşıya akın etti. Kent merkezinde haraketlilik esnafın yüzünü güldürürken, bayram sonrası alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar için de büyük bir rahatlama oldu.

Kaynak : PHA