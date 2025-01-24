Kamu ve STK’lar Bir Arada

Toplantıya, bağımlılıkla mücadelede görevli kamu kurum ve kuruluşların yetkilileri, ilgili sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri ve uzmanlar katıldı. Toplum sağlığını tehdit eden bağımlılıklarla mücadelede, kurumlar arası iş birliğinin önemi bir kez daha vurgulandı.

Bağımlılıkla Mücadele ve Önleyici Tedbirler Ele Alındı

Toplantıda, madde bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı ve diğer bağımlılık türlerine karşı yürütülen mevcut çalışmalar değerlendirildi. Koruyucu ve önleyici tedbirlerin artırılması, farkındalık kampanyalarının yaygınlaştırılması ve gençlere yönelik bilinçlendirme programlarının geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Vali Varol: “Azim ve Kararlılıkla Mücadele Ediyoruz”

Toplantıda konuşan Vali Dr. Osman Varol, bağımlılıkla mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Vali Varol, “Bağımlılık toplumumuzu ve özellikle gençlerimizi derinden etkileyen bir sorundur. İlimizde, uyuşturucu başta olmak üzere bağımlılığa yol açan tüm unsurlarla azim ve kararlılıkla mücadele ediyoruz. Bağımlılıkla mücadele faaliyetlerinin daha bilinir ve görünür hale gelmesi için kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesi son derece önemlidir,” dedi.

Kurumlar Arası İş Birliği ve Farkındalık Çalışmaları

Toplantıda, özellikle okullarda yürütülecek bilgilendirme faaliyetlerinin artırılması, gençlerin spor, sanat ve sosyal etkinliklere yönlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca teknoloji bağımlılığı gibi modern bağımlılık türlerine yönelik bilinçlendirme kampanyalarının önemine dikkat çekildi.

Toplantı Görüş ve Önerilerle Son Buldu

Toplantı, kurul üyelerinin bağımlılıkla mücadele konusunda görüş ve önerilerinin alınmasıyla sona erdi. Adıyaman’da bağımlılıkla mücadele çalışmalarının önümüzdeki dönemde daha etkin bir şekilde yürütülmesi ve farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Kaynak : PHA