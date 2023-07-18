Alınan bilgiye göre, Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamaları ve düğün devriyesi denetlemelerinde 5 tabanca ele geçirilirken, çeşitli suçlardan araması olan 4 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca yapılan trafik denetimlerinde, alkollü araç kullanma, ehliyetsiz araç kullanma ve kullandırma, kırmızı ışık ihlali, muayene ve sigortasız araç kullanma, hatalı park, seyir halindeyken cep telefonu ile konuşma, tescil plakasız araç kullanma ile ilgili 2918 Karayolları Trafik Kanunun ilgili maddeleri gereğince cezai işlemler uygulandığı öğrenildi.

Emniyet yetkilileri, asayiş operasyonlarının kentin huzuru ve güvenliği için aralıksız devam edeceğini bildirdi.



Kaynak : PHA