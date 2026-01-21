Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde son bir hafta içerisinde operasyonlar gerçekleştirdi.

Hakkında yakalama kararı bulunan ya da kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 41 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonlarda; yağma suçundan 11 yıl 40 gün hapis cezası bulunan 1 kişi, uyuşturucu madde ticareti suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 1 kişi, yağma suçundan 7 yıl 31 ay 51 gün hapis cezası bulunan 1 kişi ile dolandırıcılık, hırsızlık, yaralama, tehdit, hakaret, mala zarar verme ve uyuşturucu madde ticareti suçları başta olmak üzere 1 ila 5 yıl arasında hapis cezası bulunan 8 kişinin de aralarında olduğu şahıslar yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 11'i, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

