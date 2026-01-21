Adıyaman Diyanet İzcilik Spor Kulübü, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerin değerlendirilmesi ve 2026 yılına yönelik planlamaların ele alınması amacıyla değerlendirme toplantısı düzenledi.

Adıyaman İl Müftü Yardımcısı Hilmi Benli başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Şube Müdürü Mehmet Ali Çetinkaya, İl Gençlik Koordinatörü Recep Tanrıverdi ile Adıyaman Diyanet İzcilik Spor Kulübü yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda, 2025 yılı boyunca yürütülen izcilik ve gençlik faaliyetleri ele alınırken, süreç içerisinde karşılaşılan sorunlar ve elde edilen kazanımlar değerlendirildi. Ayrıca 2026 yılında hayata geçirilmesi planlanan projeler ve yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İl Müftü Yardımcısı Hilmi Benli, izcilik faaliyetlerinin gençlerin manevi, sosyal ve fiziksel gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirterek, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ettiğini ve yeni dönem faaliyetlerinde başarılar dilediğini ifade etti.

Kaynak : PERRE