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Ekiplerin sıkı takibiyle aranması olan A.A'nın 42 ayrı hırsızlık suç kaydı ve hakkında 16 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğunu, Ö.V.'nin ise uyuşturucu madde satın alma bulundurma kullanma suçundan 8 yıl 2 ay hapis cezasının bulunduğunu tespit edildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız devam ediyor.

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