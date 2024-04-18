Etkinliği düzenleyen Bizim Pınar Okul Müdürü Hamide Korkmaz, "Çocukların sosyal gelişimi için faydalı gördüğümüz bu etkinliğe katılım ve ilgi bizleri mutlu etti" dedi. Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'un da katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, çevremizdeki değişimi ve sıfır atık felsefesiyle küresel ısınmaya dikkat çekerek çevre dostu bir yaşam tarzını teşvik ettiklerini belirtti. Kardeş okul projesi kapsamında 150'den fazla okul öncesi öğrencisinin, özenle hazırlanmış kostümleriyle bu yürüyüşte yer aldığını ekledi. Katılım sağlayan tüm öğrenci ve velilere teşekkürlerini sundu.

Öğle arasında Mimar Sinan Parkı kavşağında toplanan Bizim Pınar ve Bahar Anaokulu öğrencileri, velilerin de eşlik ettiği yürüyüşte dövizlerle sıfır atık çağrısında bulundular. Çocuk yürüyüşü, vatandaşların takdir ve alkışıyla karşılandı.

Yürüyüş, hükümet binası önünde İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun tarafından karşılanan öğrenci ve velilere İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'un teşekkür etmesiyle son buldu. Aileler ve öğrenciler, hükümet binası önünde hatıra fotoğrafı çektirerek etkinliği tamamladılar.

Kaynak : PHA