Sanko Park AVM 11. Geleneksel 23 Nisan Resim Yarışması kayıtları 18 Nisan’da (bugün) başladı.

5-8 ve 9-12 yaş grupları olmak üzere iki kategoride düzenlenecek yarışmada 5-8 yaş grubunda birinci bisiklet, ikinci tablet, üçüncü akıllı saat ile ödüllendirilecek. 9-12 yaş kategorisinde ise birinciye oyun konsolu, ikinciye elektrikli scooter, üçüncüye laptop armağan edilecek.

Yarışmaya başvurular, 26 Nisan 2024 tarihine kadar Sanko Park AVM danışma bankosundan yapılabilecek.

Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cevat Atalay, Dr. Öğretim Üyesi Tuğrul Alparslan Damgacı, Arş. Gör. Bekir Baba ve Sanko Holding Basın Yayın Müdürü Cengiz Halil Çiçek’in jüri üyeliğinde gerçekleştirilecek Sanko Park 11. Geleneksel Resim Yarışmasının koşulları ise şöyle;

- Yarışmaya 5-12 yaş arası çocuklar katılabilecek.

- Her katılımcının yalnız bir resimle katılabileceği yarışmanın teması serbest olarak belirlendi.

- Resimler pastel boya kullanarak 35x50 boyutlu kağıda çizilecek.

- Katılımcıların ad, soyad ve yaş bilgilerinin eksiksiz olarak resim kağıdının arkasına yazılması gerekmektedir.

- Yarışma başvuruları 18-26 Nisan tarihleri arası Sanko Park AVM danışma bankosundan yapılacaktır.

- Yarışmaya son başvuru tarihi olan 26 Nisan 2024 itibarı ile 5 yaşından küçük, 12 yaşından büyük olmamak kaydıyla; (doğum tarihi 1 Ocak 2012’den sonra doğanlar ve 31 Aralık 2019’dan önce doğanlar) katılabilecektir.

- Yarışma 27 Nisan tarihinde 11.00-18.00 saatleri arasında Sanko Park Ana Etkinlik Alanında canlı gerçekleştirilecektir. (Katılımcıya seansı kayıt sırasında bildirilecektir.)

- Yarışmanın sonucu 2 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacaktır.

- Kazanan yarışmacılara ödülleri 6-7 Mayıs 2024 tarihlerinde teslim edilecektir.



Kaynak : PHA