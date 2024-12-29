Kongrede yapılan oylama sonucunda Faruk Bülent Kaplan AK Parti Adıyaman İl Başkanı olarak seçildi.

Yeni dönemde Adıyaman için önemli projeler üzerinde duracaklarını belirten Kaplan, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Ulaştırma Bakanı ve milletvekilleri de kongrede yaptıkları konuşmalarda, Adıyaman’a yönelik yatırımların artarak devam edeceğini vurguladılar.

Kongre sonunda partililer, yeni il başkanını tebrik ederek, Adıyaman’ın kalkınması için hep birlikte çalışacaklarını ifade ettiler.

ADIYAMAN (İGFA)