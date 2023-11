Tahmini Okuma Süresi: dakika

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremin ardından ağır hasar alan 11 il içerisinde yer alan Adıyaman'daki ağır hasarlı bir bina yıkılmak üzere. Bina, çevresinde önlem alınmaması nedeniyle tehlike saçıyor.

"Asrın Felaketi" olarak adlandırılan ve 11 ili etkileyen depremde ağız hasar alan iller arasında yer alan Adıyaman'da yıkım çalışmaları devam ederken Gölebatmaz Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı ağır hasarlı binanın etrafında önlem alınmaması olası faciaya davetiye çıkartıyor. Deprem sonrası binada ağır hasarlar oluşurken binanın balkonlarda kopmalar meydana geldiği ve duvarlarında ise kırıkların sarktığı görüldü. Kaldırım üzerinde yürüyen vatandaşlar, üzerlerine balkonun düşme tehlikesi ile karşı karşıya kalırken, bu durumu fark edenler önlem alınmasını istedi.

"Vatandaşlarımız hiç bir şeyden habersiz şekilde yürüyorlar"

Yıkımların ağır ilerlediğini ifade eden depremzede vatandaşlar, "Asrın Felaketi" olarak adlandırdığımız depremde binlerce yakınlarımızı kaybetmenin üzüntüsünü daha yaşayamadan yeni kazaların olması ve göz göre göre bu ihmallerle kazaların gelmesi kabul edilemez. Kentimizdeki yıkımların bir an önce bitirilmesi gerektiğini belirtmek isterim. Evet görüldüğü gibi balkon yıkılmak üzere bir durumda. Kaldırım üzerinden geçen vatandaşlarımız hiç bir şeyden habersiz şekilde yürüyorlar. Fakat burada gördüğünüz gibi balkonlar düşmek üzere ve bina duvarlarındaki sıvalar en ufak bir şeyden düşecek durumda. Umarım bir kaza çıkmadan bina acil bir şekilde yıkılır diye düşünüyorum."dedi.

Vatandaşlardan M.A., ise önlem alınmasını isteyerek, duruma tepki gösterdi.

Sorunların pamuk yumağına dönüşmesine izin verilmemesini isteyen M.A., konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yaşanmış depremi daha iyi hale getirmeye çalışılması gerekirken böylesine önlem alınmadan tedbirsiz şekilde büyük kazalara davetiye çıkarılıyor. Resmen tedbirsiz şekilde insanların haberi olmadan yürüdükleri bir cadde üzerindeki bu şok edici manzara maalesef hepimizi üzmüş durumdadır. Hiçbir yetkilinin görmediğini sanmıyorum. Şehrimizi tekrardan ayağı kaldırılmasını bir kenara koyuyorum, aylardır süren yıkımların bir an önce bitirilmesini istiyoruz. Çocuklarımızın, ailemizin psikolojileri bozuldu. Artık yatamaz, hayattan zevk alamaz duruma geldik. Bölgesine bir tedbirsizlik ise bizleri üzüyor. Umarım an kısa zamanda bu basit ama sonucu kötü olacak durumların ortadan kaldırılmasını ve bir an önce önlemler alınarak gerekli hassasiyetin gösterilmesini bekliyoruz."



Kaynak : PHA