İnşaat Çalışması Sırasında Düşerek Ağır Yaralandı

Olay, 30 Ağustos Caddesi üzerinde yapımı devam eden üç katlı bir binada gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, inşaatta çalışan İbrahim Dündar, üçüncü katta çalışırken dengesini kaybederek zemine düştü. Ağır yaralanan Dündar’a ilk müdahale, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Hastanede Hayatını Kaybetti

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Dündar, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Dündar’ın cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından morga kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. İnşaatın sahibi A.B. gözaltına alınırken, İnşaat güvenliği ve işçi sağlığı konusundaki ihmallerin araştırıldığı belirtildi. Olayın kesin nedeni yapılacak incelemeler sonucunda belirlenecek.

Kaynak : PHA