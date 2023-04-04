Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde en çok yıkıma neden olan iller arasında yer alan Adıyaman'da 56 gün sonra enkaz altında yaşlı kadın başı bulundu.

Karapınar Mahallesi'nde 6 katlı binanın enkaz temizleme çalışmaları esnasında iş makinesi operatörü kadın başı görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından kadının başı kimliğinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.



Kaynak : PHA