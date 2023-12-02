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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman merkezli Sakarya, Konya ve Denizli'de dolandırıcılık, hırsızlık suçlarından 18 hırsızlık dosyası bulunan ve hakkında kesinleşmiş 52 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası ile 221 bin lira para cezası bulunan cezaevi firarisi M.G., Fatih Mahallesi'ndeki evinde saklandığı bilgisi alındı. Polis ekipleri tarafından yapılan hazırlıkların ardından M.G'nin bulunduğu adrese operasyon düzenlendi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda M.G. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

Kaynak : PHA