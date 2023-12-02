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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde 1 Aralık'ta başlayan ve 1 Nisan 2024'te sona erecek kış lastiği uygulaması kapsamında yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Polis ekipleri tarafından kentin giriş çıkış noktalarında ve ilçelerde Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, durdurulan araçların kış lastiklerini kontrol etti. Polis ekipleri 1 Nisan'da son bulacak olan kış lastiği takma zorunluluğuna uymayanlar hakkında 2 bin 568 lira ceza uygulanacağı belirtildi.

Kaynak : PHA