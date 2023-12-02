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Başkan Ceylan, 1 Aralık 1954 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararla il olan Adıyaman’ın il oluşunun 69’uncu yıl dönümünü kutladı. Başkan Ceylan kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Barış, hoşgörü ve kültürlerin beşiği olan Adıyaman’ın bugün il oluşunun 69. yıl dönümü. Yıllarca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir şehir olan Adıyaman, herkesin hayran olduğu bir şehir olmuştur. Maalesef yaşanan üzücü deprem nedeniyle yaralarını sarmaya çalışan bu eşsiz şehrimiz, tekrar eskisi gibi ayaklanacak ve Anadolu’da bir güneş gibi parlayacaktır. Hoşgörüsü ve misafirperverliği ile örnek illerden biri olan Adıyamanlı vatandaşlarımızı en derin saygı ve duygular ile selamlıyor ve Adıyaman’ın il oluşunun 69’uncu yıl dönümünü kutluyorum."



Kaynak : PHA