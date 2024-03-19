Adıyaman Örenli Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan Bakan Işıkhan, yaşanan felaketin ardından sürdürülen yoğun çabaların meyvelerini toplamanın sevincini paylaştı.

Bakan Işıkhan, "Bugün, sadece Adıyaman’da 5 bin 418 konutun, 11 ilde de 30 bin 697 konutun kurasını çekerek hak sahiplerine teslim ediyoruz. Bu rakamlar öylesine büyük rakamlar ki; dünyanın birçok ülkesinden daha büyük bir bölgeyi, çok kısa süre içinde yeniden ve sıfırdan inşa ediyoruz, ayağa kaldırıyoruz." diyerek, bölgedeki yeniden yapılanma çabalarının boyutunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin gösterdiği ilerleme ve değişimden bahseden Bakan Işıkhan, hükümetin sürekli gelişmeyi ve hizmet sunmayı ilke edindiğini belirtti. İnşaat sektöründeki gelişmelerin yanı sıra, Türkiye'nin milli kalkınma yolundaki adımlarına da değinen Bakan Işıkhan, ülkenin her alanda ilerlemeye devam ettiğini vurguladı.

Bakan Işıkhan'ın konuşmasında önemle vurguladığı noktalardan biri de, Adıyamanlıların deprem sonrası yaşamlarını normale döndürme çabası oldu. Devletin ve ilgili kurumların desteğiyle Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkacağını belirten Bakan Işıkhan, şehrin ekonomisinin canlanması, istihdamın artması ve yaşamın normalleşmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini dile getirdi.

Bu süreçte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın da önemli hizmetlerde bulunduğunu söyleyen Bakan Işıkhan, Adıyaman'ın üretim, istihdam ve çalışma hayatında olumlu sonuçlar aldığını belirtti. Bundan sonra da Adıyaman'ın her aşamada kalkınmasına destek olacaklarını ifade etti.

Bakan Işıkhan’ın Örenli TOKİ konutları kura çekiminde yaptığı açıklamalar şöyle:

““Bugün sadece Adıyaman’da 5 bin 418 konutun, 11 ilde de 30 bin 697 konutun kurasını çekerek hak sahiplerine teslim ediyoruz. Bu rakamlar öylesine büyük rakamlar ki; dünyanın birçok ülkesinden daha büyük bir bölgeyi, çok kısa süre içinde yeniden ve sıfırdan inşa ediyoruz, ayağa kaldırıyoruz. Bugün çekilecek kura ile inşallah huzurla ve güvenle oturacağınız yeni evlerinize kavuşmuş olacaksınız. İnşallah hep birlikte el ele verip Adıyaman’ı Türkiye Yüzyılı şehirleri arasında yerini alan öncü şehirlerimizden biri yapacağız. Adıyaman’ın daha güzel, daha huzurlu günlerine yine hep birlikte şahitlik edeceğiz.

Birileri yapılanların belki farkında değil ama Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye çok değişti. Çünkü bizim yönetim anlayışımızda durmak yok, kendini tekrar etmek yok Bugün, uzaya astronot gönderen, kendi uçağını, kendi arabasını yapabilen, tam bağımsız milli kalkınma yolunda her türlü imkana sahip güçlü bir irade var. Bizler bugüne kadar milletimizin ihtiyaçlarını, milletimizden gelen talep ve istekleri hiçbir zaman geri çevirmedik. İmkanlarımız ölçüsünde her zaman insan odaklı, millet odaklı bir yönetim anlayışını benimsedik. Önce dinledik, tüm şartlar çerçevesinde değerlendirdik ve ardından icraata dönüştürdük. AK Parti yönetim anlayışının 22 yıllık başarı sırrı da tam olarak burada yatmaktadır. Biz 22 yıldır bu azmi, bu çabayı hiç kaybetmedik hamdolsun. Hep daha iyisi, daha ilerisi, daha fazlası var. Sizlerin bizlere duyduğu bu güveni boşa çıkarmadık hamdolsun. İnşallah Adıyaman’ı, diğer şehirlerimizle birlikte el birliğiyle tekrar ayağa kaldıracağız. Özellikle bir yandan şehirlerimizi yeni baştan hızla inşa ederken, çalışma hayatını, ekonomisini, üretimini yeniden canlandırma noktasında daha fazla destek olacağız. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, tüm Bakan arkadaşlarımız, ilgili yöneticilerimiz ve kurumlarımızla birlikte Adıyamanlı hemşehrilerimizin deprem öncesi düzenine en kısa sürede dönebilmesi ve yaşamın normalleşebilmesi için elimizden gelen tüm gayreti göstermeye devam edeceğiz.”

Haber: Yusuf Işık/Adıyaman-PHA

Kaynak : PHA