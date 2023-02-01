Adıyaman’da iki evde yaklaşık 475 kilo kıyılmamış tütün çalındı. Çalıntı tütünler Adıyaman Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerine yakalandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı’nın sorumluluk bölgesinde bulunan iki evden yaklaşık (475) kilo kıyılmamış tütün çalındığı bilgisi aldı. Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerine tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin U.Ü. ve A.R.S., olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından şüphelilerin çaldığı tütünleri köyün dışında bulunan dere yatağına sakladıklarını söylemeleri üzerine 475 kilogram tütün bulunarak sahiplerine ekiplerce teslim edildi. Gözaltına alınan U.Ü. ve A.R.S., sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

