"Tutuklu Müteahhitlerin Yargılaması Devam Ediyor"

Duruşmada sanıklar Yavuz Karakuş ve Bilal Karakuş'un tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, şantiye şefi ve proje sorumlusu gibi görevlilerden oluşan diğer sanıkların tutuksuz yargılanması sürdü. Savcılık tarafından daha önce hazırlanan bilirkişi raporunda, binanın çöküşüne neden olan yapısal eksiklikler ve düşük kaliteli malzeme kullanımı belirlenmişti.

Avukat Hatice Bozkurt: "Adil ve Caydırıcı Cezalar Talep Ettik"

Duruşma sonrası basın açıklaması yapan müşteki avukatlarından Hatice Bozkurt, davanın önemine ve adaletin sağlanması konusundaki beklentilere dikkat çekti:

"Bugün burada 37 kişinin vefat ettiği, Zümrüt İnşaat'ın yaptığı Cüleylioğlu Apartmanı davasının ilk duruşmasını gerçekleştirdik. 21 müşteki, 6 sanık var; sanıklardan müteahhitler Yavuz Karakuş ve Bilal Karakuş tutuklu. Savcılık aşamasında alınan bilirkişi raporları sanıkların kusur oranlarını açıkça ortaya koydu. Kullanılan malzemelerin yetersizliği ve kalitesizliği raporlarla sabit hale geldi."

Bozkurt, yargı sürecinin toplumsal vicdan ve gelecekteki yapı güvenliği açısından önem taşıdığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ettik. Bu, hem yakınlarını kaybeden ailelerin adalet duygusunun sağlanması hem de bundan sonraki yapı süreçlerinde caydırıcılık açısından kritik. Bu davanın, sorumluların cezalandırılması noktasında emsal teşkil etmesi gerekiyor. Devletin en üst kademesinden en alt kademesine kadar herkesin sorumluluk alarak daha güvenli yapıların inşasını sağlaması şart."

Acılı Anne Sercan Darak: "Bu, Adıyaman’ın İmtihanı"

Depremde eşini ve üç kızını kaybeden Sercan Darak, duruşma çıkışında yaptığı açıklamada acısını ve adalet arayışını dile getirdi:

"Eşim ve kızlarım geri gelmeyecek. Ama bir daha böyle sorumsuz işler yapılmasın, çocuklarımız Simge, Nergiz, Belkız gibi yavrular ölmesin diye buradayım. Çoğu çocuk sakat kaldı. Kimse onların sesini duymadı, duymuş gibi yaptılar ama yok. Bunu ancak yaşayan bilir."

Darak, çürük binalar nedeniyle kaybedilen hayatların telafisinin mümkün olmadığını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Benim ülkemde savaş olmadı ama savaş kadar acı yaşadık. Bu çürük binaların, yasal olmayan inşaatların yüzünden oldu. Kim bu işte hatalıysa, kim yanlış yaptıysa ortaya çıkmalı. Bu, sadece kasten adam öldürmek değil, kasten insanları öldürmek bana göre. Herkes bunun böyle olduğunu düşünüyor."

"Davada Yeni Bilirkişi Raporları Talep Edildi"

Sanık avukatlarının ek bilirkişi raporu talebiyle yargılama sürecinin devam edeceği belirtildi. Bir sonraki duruşmanın 15 Mayıs’ta yapılacağı duyuruldu. Aileler ve müşteki avukatları, adaletin sağlanacağına olan inançlarıyla davayı takip edeceklerini ifade etti.

Kaynak : PHA