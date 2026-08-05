Adıyaman'da yaşayan Abuzer Doğan ile Zeynep Doğan çifti, 34 yıl süren çocuk özleminin ardından tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen ikiz kızlarıyla aile olmanın sevincini yaşıyor. Yaklaşık 42 yıldır evli olan çift, uzun yıllar süren bekleyişin ardından dünyaya gelen Tekbir Gül ve Havva Gül isimli kızlarıyla hayatlarının değiştiğini belirtti. Bugün 8 yaşında olan ve ilkokul 2. sınıfta eğitim gören ikiz kardeşler, aileye yeni bir yaşam sevinci kazandırdı. Doğan ailesi, geçtiğimiz günlerde Anıtkabir ziyaretinde çekilen görüntülerle sosyal medyada da ilgi görürken, Cumhurbaşkanlığınca ilan edilen "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mesut Polat tarafından evlerinde ziyaret edildi.

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mesut Polat, ziyaret sırasında aileyle sohbet ederek çocuklarla yakından ilgilendi. Polat, devletin her zaman ailelerin ve çocukların yanında olduğunu belirterek, Doğan ailesinin gösterdiği sabır ve mücadelenin örnek bir hikâye olduğunu ifade etti.

Polat, 42 yıllık evliliğin ardından ikiz kız çocuk sahibi olan ailenin yaşadığı mutluluğun kendilerini de duygulandırdığını belirterek, aile bütünlüğü, azim ve mücadelenin önemine dikkat çekti.

34 yıl çocuk sahibi olmayı beklediklerini anlatan Abuzer Doğan ise doktorların tavsiyesiyle tüp bebek tedavisine yöneldiklerini söyledi. Çocuklarının dünyaya gelmesinin hayatlarını tamamen değiştirdiğini ifade eden Doğan, artık iş çıkışında doğrudan evine gittiğini, çocuklarıyla geçirdiği zamanın kendisi için en büyük mutluluk olduğunu dile getirdi.

Anne Zeynep Doğan da çocuklarının dünyaya gelmesiyle birlikte evlerinin neşeyle dolduğunu belirterek, ailece birlikte vakit geçirmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Doğan ailesi, geçtiğimiz günlerde Ankara'da gerçekleştirdikleri Anıtkabir ziyareti sırasında çekilen fotoğraf ve videoların sosyal medyada paylaşılmasıyla da geniş kesimlerin ilgisini çekti. İleri yaşta anne ve baba olan çiftin ikiz kızlarıyla birlikte verdiği aile tablosu, çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.