Verilere göre, Adıyaman'da 140 bin 313 kişinin hâlâ bekar olduğu belirlenirken, Bekar kişilerden 60 bin 755 'inin kadın 79 bin 558'inin erkek olduğu açıklandı.283 bin 294 kişinin ise evli olduğu kaydedildi.

Aynı dönemde 11 bin 100 boşanmış kişinin olduğu, eşi vefat eden 22 bin 18 kişi olduğu açıklandı. Bu sayı içerisinde 18 bin 290 eşi vefat eden kadın bulunurken, 3 bin 728 erkeğin eşinin vefat ettiği açıklanan rakamlar arasında yer aldı.

2024 yılı verileriyle kıyaslandığında ise bazı kategorilerde artış yaşandığı görüldü. 2024 yılında kentte 136 bin 924 kişi bekâr, 279 bin 221 kişi evliydi. Aynı yıl 10 bin 171 kişi boşanmış kişi bulunurken bu sayının 5 bin 17'sinin erkek,6 bin 83 kadının olduğu belirtildi.

Son verilere göre, 2025 yılında bekar, evli, boşanmış ve eşi vefat eden kişi sayılarında genel bir artış yaşandığı gözlemlendi.

Uzmanlar, nüfus artışı ve demografik değişimlerin bu tablo üzerinde etkili olduğunu belirtirken, özellikle bekar ve boşanmış birey sayısındaki yükselişin dikkatle izlenmesi gerektiğini ifade ediyor.

Kaynak : PERRE