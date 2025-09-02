Yeni ücret tarifesi



Alınan karara göre öğrenci servis taşımacılığında uygulanacak aylık ücretler şöyle belirlendi:



0–3 kilometre: 2 bin TL



3–5 kilometre: 2 bin 500 TL



5–10 kilometre: 3 bin TL



10–15 kilometre: 3 bin 250 TL



15 kilometre üzeri: 3 bin 500 TL



Ayrıca hostelli öğrenci servisleri için öğrenci başına 1.000 TL ek ücret alınacağı açıklandı. Servis ücretleri, okul süresinin 9 ay olması nedeniyle 9 ay üzerinden hesaplanacak.



Kararın gerekçesi



AESOB’un 1 Eylül 2025 tarihli kararında, yeni tarifenin belirlenmesinde artan maliyetlerin etkili olduğu vurgulandı. Gerekçeler arasında şu hususlar dikkat çekti:



Akaryakıt fiyatları: Motorin litre fiyatı Mart 2024’te 42,02 TL iken, Ağustos 2025 itibarıyla 54,87 TL’ye yükseldi.



Enerji maliyetleri: Elektrik fiyatlarında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan açıklamalara göre, sanayi abone grubunda yıl içerisinde yüzde 12,4 oranında artış yaşandı. Doğalgaz fiyatı da yüzde 24,5 oranında yükseldi.



TÜFE artışları: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2025 Haziran ayı TÜFE’si, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,05; iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 43,23 artış gösterdi.



Kira artışları: 1 Ağustos 2025 itibarıyla yüzde 43,13’lük tavan zam uygulamasının kaldırılmasıyla birlikte konut kiralarındaki artışların enflasyon oranına bağlı olarak TÜFE üzerinden belirleneceği ifade edildi.



Kararda ayrıca, araç bakım giderleri, lastik, yedek parça, vergi, sigorta, inşaat ve gıda ürünlerindeki fiyat artışları da servis ücretlerine doğrudan yansıyan unsurlar arasında gösterildi.



“Tarifeler aynen kabul edildi”



AESOB tarafından yayımlanan resmi kararda şu ifadelere yer verildi:

“Akaryakıt, enerji, kira, araç bakım ve diğer temel girdilerdeki artışlar dikkate alınarak yapılan inceleme ve müzakereler sonucunda, Adıyaman Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası’nın sunduğu tarife talebi yönetim kurulumuzca oy birliğiyle aynen kabul edilmiştir.”



Denetim ve uygulama uyarısı



AESOB, onaylanan tarifelerin işyerlerinde görünür şekilde asılması gerektiğini, aksi takdirde cezai işlem uygulanacağını hatırlattı. Ayrıca velilere de uyarıda bulunularak, ödemelerin mutlaka güzergâh ve mesafe esasına göre sözleşmeli ve belgeli şekilde yapılması gerektiği vurgulandı.



2025–2026 eğitim-öğretim yılında Adıyaman’da öğrenci servis ücretleri mesafeye göre 2 bin TL ile 3 bin 500 TL arasında değişecek. Yeni ücretler, akaryakıt ve enerji maliyetleri başta olmak üzere artan ekonomik koşullar gerekçesiyle onaylandı ve yürürlüğe girdi.

