Programda Kur’an tilaveti, ilahiler, sohbet ve dualar yer alacak. Vatandaşların yoğun katılım göstermesi beklenen programda, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dünyaya teşrifinin anlamı ve önemi anlatılacak.



Mevlid Kandili Nedir?

Mevlid Kandili, İslam dünyasında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumunu idrak etmek amacıyla her yıl hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. gecesi kutlanan mübarek gecedir. “Mevlid” kelimesi, “doğum zamanı” anlamına gelir.



Ne Zaman ve Neden Kutlanır?

Bu yıl Mevlid Kandili, 2 Eylül Salı’yı 3 Eylül Çarşamba’ya bağlayan gece idrak edilecek. İslam tarihine göre, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) 571 yılında Mekke’de dünyaya gelmiştir. O’nun doğumu, karanlık bir döneme nur ve rahmetin doğması olarak kabul edilir. Müslümanlar bu gecede, Peygamber sevgisini pekiştirir, salavat getirir, Kur’an okur ve dualar ederler.



Mevlid Kandilinin Fazileti

Bu gece, Peygamber sevgisinin kalplerde yeniden canlandığı müstesna bir zamandır. Müslümanlar için, O’nun güzel ahlakını öğrenme ve yaşamına yansıtma vesilesidir. Duaların kabulüne, günahların affına ve hayırların artmasına vesile olacağına inanılır. Salavat getirmek, Kur’an okumak, sadaka vermek ve tövbe etmek en çok tavsiye edilen ibadetlerdendir.



İl Müftülüğü’nden Davet

Adıyaman İl Müftülüğü, tüm vatandaşları bu anlamlı gecede düzenlenecek programa davet ederek, birlik ve beraberlik içinde kandilin ihya edilmesini temenni etti.

Kaynak : PHA