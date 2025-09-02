%99,2 Yerleşme Oranı



Sonuçlara göre Adıyaman Üniversitesi’ne yerleşme oranı %99,2 olarak gerçekleşti. Lisans programlarında %98,4 doluluk oranına ulaşılırken, ön lisans programları ise %100 dolulukla tamamlandı. Bu sonuç, Adıyaman Üniversitesi’ni 2025 YKS’de en çok tercih edilen üniversiteler arasında üst sıralara taşıdı.



Deprem Sonrası Hızlı Toparlanma



6 Şubat 2023 depremlerinden sonra hem fiziki altyapıda hem de akademik faaliyetlerde hızlı bir toparlanma süreci yaşayan Adıyaman Üniversitesi, kısa sürede eğitim-öğretimde güçlü bir ivme kazandı. Öğrencilere sunduğu sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel olanaklar ile tercih edilme oranını artırdı.



Türkiye’nin Dört Bir Yanından ve Dünyadan Öğrenci



Türkiye’nin yedi bölgesinden öğrenciler tarafından tercih edilen Adıyaman Üniversitesi, aynı zamanda yaklaşık 1500 uluslararası öğrenciye de ev sahipliği yapıyor. Böylece üniversite, sadece bölgesel değil, uluslararası ölçekte de önemli bir eğitim merkezi haline geliyor.



Devam Eden Projeler



Üniversite kampüsünde yatırımlar hız kesmeden sürüyor. Şu anda inşaatı devam eden projeler arasında şunlar yer alıyor:



Tıp Fakültesi Morfoloji Binası



Diş Hekimliği Fakültesi Binası



Teknokent Binası



Personel Lojmanları



Bu yatırımların tamamlanmasıyla birlikte Adıyaman Üniversitesi, öğrencilerine daha modern ve kapsamlı bir eğitim-öğretim ortamı sunmayı hedefliyor.



Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş: “Uluslararası Bir Eğitim Merkezi Olma Yolunda İlerliyoruz”



Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



“Bu başarı, Adıyaman Üniversitesi’nin sadece bölgesel bir değer olmanın ötesine geçerek, ulusal ve uluslararası ölçekte güçlü bir eğitim merkezi olma yolundaki kararlılığını ortaya koymaktadır. Bu süreçte emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize ve bizlere güvenerek üniversitemizi tercih eden öğrencilerimize teşekkür ediyorum.”



“Bilim Yuvası Olarak Katma Değer Sağlamaya Devam Edeceğiz”



Rektör Keleş, Adıyaman Üniversitesi’nin her geçen gün daha da güçlenen yapısıyla bölgesine ve ülkesine katma değer sağlayan bir bilim yuvası olmaya devam edeceğini vurguladı.

Kaynak : PHA