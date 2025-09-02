Deprem Sonrası Sosyal ve Psikolojik Destek



6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden en ağır şekilde etkilenen illerden biri olan Adıyaman’da, birçok birey uzuv kaybı yaşamıştı. Proje; Adıyaman Üniversitesi öncülüğünde, Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün destekleriyle hayata geçirilirken, katılımcılara yalnızca yüzme öğretilmekle kalınmıyor, aynı zamanda rehabilitasyon sürecinde fiziksel dayanıklılık kazandırılıyor ve güvenle kendilerini ifade edebilecekleri bir ortam sağlanıyor.



Sporun Rehabilite Edici Gücü



Uzman eğitmenler eşliğinde yürütülen kurslarda, ampute bireyler sporun iyileştirici yönünden faydalanıyor. Katılımcılar, suyun sağladığı özgürlük duygusuyla hem fiziksel gelişim sağlıyor hem de sosyal hayata daha güçlü, aktif ve uyumlu bir şekilde katılma fırsatı buluyor.



Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş: “Üniversiteler Toplumsal İhtiyaçlara Çözüm Üreten Kurumlardır”



Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, projeye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



“Üniversiteler yalnızca eğitim ve araştırma faaliyetleriyle sınırlı kurumlar değil; aynı zamanda toplumla bütünleşen, toplumsal ihtiyaçlara duyarlı çözümler üreten yapılar olarak da önemli bir rol üstlenir. ‘Yüzmede Engel Yok’ projesiyle ampute bireylerimize hem fiziksel iyileşme imkânı sağlıyor hem de sosyal hayata daha güvenle ve güçlü şekilde katılmalarına katkıda bulunuyoruz. Amacımız, engelleri ortadan kaldırarak herkese fırsat eşitliği sunmak ve toplumsal farkındalığı artırmaktır. Bu tür projelerle, üniversitemizin sosyal sorumluluk alanındaki misyonunu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu anlamlı projeye verdikleri değerli katkılardan dolayı Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne; projenin her aşamasında özveriyle emek harcayan Spor Bilimleri Fakültemizin kıymetli akademik ve idari çalışanlarına teşekkürlerimizi sunarız.”



Toplumsal Farkındalığa Katkı



Adıyaman Üniversitesi, bu projeyle hem deprem sonrası travmaları atlatmaya çalışan bireylere destek oluyor hem de engelliliğe dair toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyor. “Yüzmede Engel Yok” projesi, sporun sınır tanımayan gücüyle bireylerin hayata daha sıkı sarılmalarını teşvik ediyor.

Kaynak : PHA