Aylar süren takip sonrası operasyon



Ekipler, S.Y. isimli şahsın köy evinde uyuşturucu madde zulaladığını ve 20 Ağustos 2025 günü kente yüklü miktarda uyuşturucu hap getirileceğini tespit etti. Aylar süren titiz teknik ve fiziki takiplerin ardından harekete geçen polis, düzenlenen operasyonla S.Y., B.Y., B.E. ve R.Ü. isimli şüphelileri yakaladı.



18 bin 984 adet hap ve silah ele geçirildi



Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 750 bin TL olan 18 bin 984 adet GALARA 300 MG ibareli sentetik ecza hapı ele geçirildi. Ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca da polis tarafından muhafaza altına alındı.



2 kişi tutuklandı



Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 21 Ağustos’ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden; S.Y. ve B.Y., “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak” (TCK 188) suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. B.E. ve R.Ü. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.



Emniyetten kararlılık mesajı



Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, gençleri zehirlemeye çalışan uyuşturucu satıcılarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak : PHA