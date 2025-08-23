İki yılın en beğenilenleri belirlendi



Katılımcılara, “Mayıs 2023 Genel Seçimleri’nden bugüne değerlendirdiğinizde, size göre son iki yıla damga vurmuş en beğendiğiniz milletvekilleri kimlerdir?” sorusu yöneltildi. Elde edilen sonuçlara göre iktidar ve muhalefet bloklarının en beğenilen 10 milletvekili listeleri ortaya çıktı.



Muhalefet tarafında CHP’li Ali Mahir Başarır yüzde 17,0 ile ilk sırada yer alırken; onu Veli Ağbaba, Cemal Enginyurt, Mahmut Tanal ve Mustafa Sarıgül izledi. İktidar cephesinde ise Kürşad Zorlu, Çiğdem Karaaslan ve Hüseyin Yayman ilk üç sırayı paylaştı. Adıyaman Milletvekili Resul Kurt ise yüzde 5,6 oranıyla ilk 10’da kendisine yer buldu.



Resul Kurt’un dikkat çeken performansı



AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı olarak görev yapan ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğini sürdüren Resul Kurt’un bu listede yer alması, özellikle Adıyaman’daki çalışmaları ve Meclis’teki aktif rolüyle ilişkilendiriliyor.



Kurt, son dönemde hem Meclis kürsüsündeki çıkışları hem de Adıyaman’ın yeniden inşa sürecine yönelik temaslarıyla dikkat çekti. Deprem sonrası Adıyaman’ın konut, sağlık ve eğitim yatırımlarında süreci yakından takip eden Kurt, yerel düzeyde de iş dünyası, esnaf ve sivil toplum kuruluşlarıyla sık temas kurarak kamuoyunda görünür oldu.



Adıyaman etkisi: seçmenin teveccühü



Adıyaman, 6 Şubat depremleri sonrasında büyük yıkım yaşayan iller arasında öne çıktı. Bu süreçte bölge milletvekillerinin performansı seçmen tarafından daha yakından takip edilmeye başlandı. Resul Kurt’un gerek Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gerekse yerelde yürüttüğü girişimler, ORC araştırmasında aldığı yüzde 5,6’lık destekle kendisine “en beğenilen 10 iktidar milletvekili” arasında yer açtı.



Araştırma sonuçları, Adıyaman’ın yeniden imarı sürecinde aktif rol alan milletvekillerinin kamuoyu nezdinde daha fazla görünür olduğunu ve seçmen davranışlarına da olumlu yansıdığını gösteriyor.

Kaynak : PHA